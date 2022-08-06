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Результаты Сибирского Международного Марафона 2022. Победители на 10 км – Антонов и Новикова , на 42 км – Миншин и Ковалева

6 августа в Омске состоялся Сибирский Международный Марафон на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. В этом году СММ прошел в статусе Кубка России по марафону.

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