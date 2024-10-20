МО РФ: общие потери ВСУ в Курской области составили более 25 тысяч солдат

В течение последних суток ВСУ потеряли в Курской области более 310 солдат. По данным Минобороны РФ, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 25 050 человек, сообщили журналистам в оборонном ведомстве в воскресенье, 20 октября.
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