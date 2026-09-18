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Мировое обозрение

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«Меня там убьют»: Такер Карлсон отказался от поездки в Киев, но готов вновь посетить Москву

«Меня там убьют»: Такер Карлсон отказался от поездки в Киев, но готов вновь посетить Москву

Американский журналист Такер Карлсон публично обозначил границы своих возможностей: в Киев он не поедет, а вот в Москву готов прибыть хоть завтра.

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