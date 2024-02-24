Mortal Kombat 1 станет бесплатной

Авторы видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat 1 объявили о том, что в марте она станет бесплатной. Игра будет бесплатной с 7 по 10 марта для пользователей игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также Steam для ПК.
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