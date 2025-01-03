Профессор рассказал, как утилизировать использованные фейерверки

Использованные фейерверки необходимо основательно вымочить перед тем, как выбросить. О правилах утилизации пиротехники рассказал доктор физико-математических наук и профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
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