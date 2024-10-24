В России захотели блокировать звонки через мессенджеры

Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер, заявил глава РКН В России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки звонков от мошенников, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
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