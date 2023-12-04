Владимир Путин наградил сенатора Владимир Городецкого орденом Александра Невского

Награда вручается за многолетнюю работу на государственной службе и особые заслуги перед Отечеством.Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Александра Невского сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого.
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