Морена, хотела бы Вам предложить тему для обсуждения, потому что прояснить вопрос может только большая аудитория.
Устал отбиваться от голодных женщин и объяснять, что он верный муж и отец 4-х детей
Комментарии
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Н
НС
И ещё: иной раз намёки милых дам ну столь непрозрачны, что лишь постфактум догадываешься - а, оказывается ей было нужно... А я то не понял. Мы ,мужики - существа недогадливые и толстокожие, нам бы всё прямо и прямо, без туманных намёков... Помните Джигарханян "Горбатый" говорит: "бабу не проведёшь - она сердцем чует". Ну а мы "не чуем", у меня бывало как в анекдоте: "раздался выстрел, Кэт упала а Штирлиц насторожился" - хорошая мыслЯ приходит опослЯ.
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14 час.
В
Воробей
Возможно, застигнутые неожиданно женщины просто выражали своё недовольство, по сути, но делали это несколько закамуфлированно потому, что понимали, что мойщик не имел выбора и, как ни крути, выполняет для них благое дело. Вот и складывалось у него впечатление, что с ним заигрывали.
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5 час.
Ингерман Ланская
со слесарем? с грузчиком? ...фууууу
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1 час.
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