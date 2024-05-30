Устал отбиваться от голодных женщин и объяснять, что он верный муж и отец 4-х детей

Н

НС

И ещё: иной раз намёки милых дам ну столь непрозрачны, что лишь постфактум догадываешься - а, оказывается ей было нужно... А я то не понял. Мы ,мужики - существа недогадливые и толстокожие, нам бы всё прямо и прямо, без туманных намёков... Помните Джигарханян "Горбатый" говорит: "бабу не проведёшь - она сердцем чует". Ну а мы "не чуем", у меня бывало как в анекдоте: "раздался выстрел, Кэт упала а Штирлиц насторожился" - хорошая мыслЯ приходит опослЯ.