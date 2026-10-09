БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цены на-гора: что получит Россия от растущего на Востоке спроса на уголь

Цены на-гора: что получит Россия от растущего на Востоке спроса на уголь

Вешать на шахты замки рановато — «топливо XIX века» еще долго будет греть человечество Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Станислав Митрахович Александр Котов Растущий дефицит металлургического угля в азиатских государствах, прежде всего в Китае, повышает интерес континента к сырью из России.

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