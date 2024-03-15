Уральские металлурги бьют рекорды по отгрузке проката

Группа ММК за год отгрузила на российский рынок рекордный объем проката с покрытием. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году Группа ММК поставила на рынок России более 1,7 миллиона тонн проката с покрытием – рекордный годовой объем в истории предприятия.