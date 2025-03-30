"Хотим решить проблему с вражескими БПЛА - не обойтись без ударов по Житомиру": Обнаружен главный штаб дроноводов ВСУ и центр производства

Военэксперты слили данные местонахождения главного штаба украинских дроноводов. Там же находится центр производства и один из главных центров подготовки: "Хотим решить проблему с вражескими БПЛА - не обойтись без ударов по Житомиру".
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