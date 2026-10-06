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Euroclear обратился с просьбой приостановить дело по иску ЦБ на €200 млрд

Euroclear обратился с просьбой приостановить дело по иску ЦБ на €200 млрд

Zuma/TASS Бельгийский депозитарий Euroclear Bank повторно обратился в Арбитражный суд Московского округа с просьбой приостановить исполнение решений российских судов о взыскании около 200 млрд евро по иску Банка России.

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