Россиян предупредили об изощрённой схеме с фальшивыми уведомлениями

В последние годы мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и одна из них связана с фальшивыми уведомлениями о налоговой задолженности, предупредил в беседе с RT эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии