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Россиян предупредили об изощрённой схеме с фальшивыми уведомлениями

Россиян предупредили об изощрённой схеме с фальшивыми уведомлениями

В последние годы мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и одна из них связана с фальшивыми уведомлениями о налоговой задолженности, предупредил в беседе с RT эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.

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