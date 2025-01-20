Россиян предупредили об изощрённой схеме с фальшивыми уведомлениями

В последние годы мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, и одна из них связана с фальшивыми уведомлениями о налоговой задолженности, предупредил в беседе с RT эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.