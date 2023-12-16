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UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов подерется с Томпсоном

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 296. В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

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