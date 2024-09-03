Главам северных районов Омской области порекомендовали уже сейчас начать отопительный сезон в садиках и школах, не дожидаясь дальнейшего похолодания.
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Главам северных районов Омской области порекомендовали уже сейчас начать отопительный сезон в садиках и школах, не дожидаясь дальнейшего похолодания.