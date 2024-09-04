В суде продолжилось рассмотрение уголовного дела о фермерских грантах

Бывший чиновник Минсельхоза рассказал, как служил народу 2 сентября 2024 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении известной карельской фермерши из Олонецкого района Ираиды Шалак.
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