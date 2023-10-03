Постановление о сокращении завучей могло быть связано с желанием властей сэкономить – Григорьев

Постановление правительства Забайкальского края, предполагающее сокращение завучей в некоторых школах региона, могло быть связано с желанием властей сэкономить деньги, предположил депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Григорьев во время разговора с корреспондентом ZAB.
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