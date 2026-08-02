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Разводы, переезды и смена карьеры: как сложились судьбы 7 ярких женщин из «Что? Где? Когда?»

Разводы, переезды и смена карьеры: как сложились судьбы 7 ярких женщин из «Что? Где? Когда?»

Женщины за игровым столом «Что? Где? Когда?» всегда привлекали внимание зрителей не только эрудицией, но и яркими характерами.

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