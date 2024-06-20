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Иностранцам станет сложнее купить SIM-карту. Законопроект принят в первом чтении

Иностранцам станет сложнее купить SIM-карту. Законопроект принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах покупки SIM-карт иностранцамиГосдума в среду приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение возможностей для мошенничества и других преступлений с использованием мобильной связи, а также ужесточающий условия покупки SIM-карт для иностранцев.

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