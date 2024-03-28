Бытовые механизмы принуждения мужиков: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество (с)

«Бытовые механизмы принуждения мужиков у баб есть: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество. А вот какие механизмы есть для того, чтобы заставить что-то делать бабу? Даже не из того, что нужно лично мужику, а просто чтоб она заткнулась и не истерила?» Из возмущенных мужских комментариев Вот сколько я пишу о мужчинах, столько получаю возмущенные комментарии в стиле «на себя бы посмотрели, женщины, сами мужиков так прессуете, так прессуете в браке, это просто ужас какой-то».