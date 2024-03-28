«Бытовые механизмы принуждения мужиков у баб есть: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество. А вот какие механизмы есть для того, чтобы заставить что-то делать бабу? Даже не из того, что нужно лично мужику, а просто чтоб она заткнулась и не истерила?» Из возмущенных мужских комментариев Вот сколько я пишу о мужчинах, столько получаю возмущенные комментарии в стиле «на себя бы посмотрели, женщины, сами мужиков так прессуете, так прессуете в браке, это просто ужас какой-то».
Бытовые механизмы принуждения мужиков: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество (с)
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Для того жены существуют, чтоб мужику жизнь сахаром не казалась. А иначе вообще обленится и опустится.
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19 час.
Владимир Соколов
какие то глупости и оправдания бабы высосанные из пальца))
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Видел ситуацию у знакомых... В трудные 90-е годы муж построил огромный коттедж...Жена работала в офисе , получала копейки...Через 11 лет брака начали разводиться... Жене присудили 1/2 коттеджа...Я спрашиваю у женщины , она моя бывшая одноклассница в школе... " Муж ведь сам построил коттедж ? Твоих денег там нет"... " А я 11 лет с ним спала , обеды готовила ", - отвечала знакомая.
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8 час.
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