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Бытовые механизмы принуждения мужиков: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество (с)

Бытовые механизмы принуждения мужиков: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество (с)

«Бытовые механизмы принуждения мужиков у баб есть: истерики, секс-шантаж, угрозы отжать имущество. А вот какие механизмы есть для того, чтобы заставить что-то делать бабу? Даже не из того, что нужно лично мужику, а просто чтоб она заткнулась и не истерила?» Из возмущенных мужских комментариев Вот сколько я пишу о мужчинах, столько получаю возмущенные комментарии в стиле «на себя бы посмотрели, женщины, сами мужиков так прессуете, так прессуете в браке, это просто ужас какой-то».

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Для того жены существуют, чтоб мужику жизнь сахаром не казалась. А иначе вообще обленится и опустится.
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19 час.
Владимир Соколов
какие то глупости и оправдания бабы высосанные из пальца))
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Видел  ситуацию  у  знакомых...  В  трудные  90-е  годы муж  построил  огромный  коттедж...Жена  работала  в  офисе  ,  получала  копейки...Через  11  лет  брака  начали  разводиться... Жене  присудили  1/2  коттеджа...Я  спрашиваю  у  женщины  ,  она  моя  бывшая  одноклассница  в  школе... &quot;  Муж  ведь  сам  построил  коттедж  ?  Твоих  денег  там  нет&quot;...  &quot;  А  я  11  лет  с  ним  спала  ,  обеды  готовила  &quot;,  -  отвечала  знакомая.
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