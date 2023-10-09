CNN: цены на нефть выросли на фоне конфликта в Израиле

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Цены на нефть выросли на фоне палестино-израильского конфликта вечером 8 октября, сообщает . При этом, по данным телеканала, резко упали фьючерсы на акции США, что стало первой реакцией на эскалацию напряженности.