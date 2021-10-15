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Зеленский поедет в Великобританию за кораблями

Зеленский поедет в Великобританию за кораблями

Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы Президент Украины Владимир Зеленский планирует в конце октября посетить Великобританию, сообщает украинское издание «Вести».

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