Зеленский поедет в Великобританию за кораблями

Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы Президент Украины Владимир Зеленский планирует в конце октября посетить Великобританию, сообщает украинское издание «Вести».
Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы Президент Украины Владимир Зеленский планирует в конце октября посетить Великобританию, сообщает украинское издание «Вести».
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