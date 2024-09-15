В соцсети «ВКонтакте» пропала функция по поиску порно. Как заметили пользователи, исчезла возможность отключать безопасный поиск видео.
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В соцсети «ВКонтакте» пропала функция по поиску порно. Как заметили пользователи, исчезла возможность отключать безопасный поиск видео.