Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Купянска

Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Купянска

Российские войска прорвали оборону неонацистов севернее Купянска. На правом берегу реки Оскол наши десантники и мотострелки стремительно продвигаются к городу, берут под контроль трассы снабжения и отрезают пути отхода ВСУ.

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