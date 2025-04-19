Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Купянска

Российские войска прорвали оборону неонацистов севернее Купянска. На правом берегу реки Оскол наши десантники и мотострелки стремительно продвигаются к городу, берут под контроль трассы снабжения и отрезают пути отхода ВСУ.
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