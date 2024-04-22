Жителей Архангельской области ждёт длинная рабочая неделя

А после неё северян ожидает сразу четыре праздничных выходных — 28, 29, 30 апреля, а также первое маяА после неё северян ожидает сразу четыре праздничных выходных — 28, 29, 30 апреля, а также первое маяАпрель в этом году завершится длинной, шестидневной, рабочей неделей.