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Регион 29

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Жителей Архангельской области ждёт длинная рабочая неделя

А после неё северян ожидает сразу четыре праздничных выходных — 28, 29, 30 апреля, а также первое маяА после неё северян ожидает сразу четыре праздничных выходных — 28, 29, 30 апреля, а также первое маяАпрель в этом году завершится длинной, шестидневной, рабочей неделей.

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