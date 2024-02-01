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Закон, порядок, государство

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За причинение энергокомпании имущественного ущерба в 67 млн рублей на Сахалине осудят электрика холдинга

В Сахалинской области следователи СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску передали в суд уголовное дело о причинении имущественного ущерба крупнейшему поставщику тепла и электроэнергии в регионе на общую сумму свыше 67 млн рублей.

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