Определен подрядчик по строительству парковки на автодороге Великая Губа – Оятевщина

Подрядчиком для реализации проекта по устройству парковки будет компания «АБЗ-Дорстрой». Работы запланированы на 1 апреля следующего года и направлены на создание более комфортных условий для автомобилистов, посещающих знаменитый музей-заповедник Кижи.
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