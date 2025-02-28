Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти

Закон об ужесточении ответственности за умышленную порчу или уничтожение чужого имущества по экстремистским мотивам подписал президент России Владимир Путин, следует из документа, размещенного 28 февраля на официальном портале публикации правовых актов.
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