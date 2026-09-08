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FiNE NEWS

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Трамп высказался об условиях снижения цен на бензин в США

Трамп высказался об условиях снижения цен на бензин в США

Президент США Дональд Трамп в своём сообщении в социальной сети Truth Social выразил мнение, что после завершения конфликта с Ираном цены на бензин в США могут значительно снизиться.

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