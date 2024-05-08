На День Победы в Калуге перекроют Театральную площадь

Как будут перекрыты улицы в Калуге во время празднования Дня Победы? Масштабных перекрытий, как в прошлые годы, не планируетсяКак будут перекрыты улицы в Калуге во время празднования Дня Победы? Масштабных перекрытий, как в прошлые годы, не планируется.