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Закон, порядок, государство

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Кадры боевой работы экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового полка Южной группировки войск на передовой позиции в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

Кадры боевой работы экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового полка Южной группировки войск на передовой позиции в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

Боевые машины работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, что позволяет оставаться незамеченными для врага.

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