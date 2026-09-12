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FiNE NEWS

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В Туле начнётся суд над водителем из Ростовской области по делу о смертельном ДТП

В Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении водителя из Ростовской области, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

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