Чемпион ОИ Кожевников: Овечкин может уйти в СКА только по просьбе Путина

Переход нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в петербургский СКА возможен только в том случае, если игрока об этом попросит лично президент РФ Владимир Путин.
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