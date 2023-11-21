Что японцы едят каждое утро, чтобы хорошо себя чувствовать? 6 основных элементов

Настоящий житель Японии не начинает свой день без этих блюд. Ирина Дворкина врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове «Аса гохан» относится к японскому термину, который означает буквально: аса — утро, гохан — приготовленный рис.
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