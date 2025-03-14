В Российском духовно-культурном православном центре в Париже открылась выставка работ Альберта Бенуа — выдающегося архитектора, живописца и графика, который внес значительный вклад в популяризацию русского искусства и православия на Западе.
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