БлокнотРУ В преддверии Нового 2025 года в Кремль полетели гонцы. Причём как из Европы, так из Азии.
Словакам – газ, таджикам – бюджетные места в вузах: в ответ о Россию вытирают ноги
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Эх Путин,Путин. Сколько же можно ждать добра от этих ублюдков? Что, Крокуса мало? Ждете вспышки народного гнева?
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1 час.
Вячеслав Васильев
О, какой знаток.Погоди лет с 10-ослоёбы и тебя трахнут.За забором наверное живёшь в закрытом посёлке -жизнь только по зомбоящику видишь.А какие эти духи я не по блогам знаю,в Афгане насмотрелся,,а таджики наши -тот же народ,одна нация условно разделёные границей.Днём в дружбе будет клястся на маму,ночью горло перережет.У них нет комплекса-убить человека,а толпою-это вообще финиш.
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1 час.
Михалыч
Декабрь 2024 года - это месяц оскорбления Президента и всего нашего народа НЕДОРЕСПУБЛИКАМИ. ПОРА перестать быть терпилами - это не просто обида, это позиция, в которой ждут одни поражения.
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59 мин.
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