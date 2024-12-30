Словакам – газ, таджикам – бюджетные места в вузах: в ответ о Россию вытирают ноги

Эх Путин,Путин. Сколько же можно ждать добра от этих ублюдков? Что, Крокуса мало? Ждете вспышки народного гнева?

Вячеслав Васильев

О, какой знаток.Погоди лет с 10-ослоёбы и тебя трахнут.За забором наверное живёшь в закрытом посёлке -жизнь только по зомбоящику видишь.А какие эти духи я не по блогам знаю,в Афгане насмотрелся,,а таджики наши -тот же народ,одна нация условно разделёные границей.Днём в дружбе будет клястся на маму,ночью горло перережет.У них нет комплекса-убить человека,а толпою-это вообще финиш.