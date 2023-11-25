Три человека пострадали в ДТП на Бору

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло сегодня, 25 ноября, в 12.40 на Бору. Как сообщили в областном УГИБДД, на автодороге Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево водитель автомобиля «Фиат», ехавший со стороны села Останкино, не справился с управлением.