Мигрант получил гражданство и стал угрожать русским: "Мы управляем Россией"

Алекс Сэм

Из-за этих "ценных специалистов" местному невозможно никуда устроиться где надо работать руками, а недавно приходил специалист Билайн менять роутер на более новый так они с*** пришли вдвоём на мой резонный вопрос "Нахрена вас двое?" Один из них ответил я перевожу, а он работает. Как то так!