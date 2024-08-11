Фото: freepik.com Мигранты, получившие гражданство, уже угрожают русским тем, что "мы управляем Россией".
Мигрант получил гражданство и стал угрожать русским: "Мы управляем Россией"
Комментарии
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Алекс Сэм
Из-за этих "ценных специалистов" местному невозможно никуда устроиться где надо работать руками, а недавно приходил специалист Билайн менять роутер на более новый так они с*** пришли вдвоём на мой резонный вопрос "Нахрена вас двое?" Один из них ответил я перевожу, а он работает. Как то так!
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5 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Работают безобразно. Налоги не платят. Почему никто не собирает с них налоги? Только с нас, только с официально зарегистрированных предприятий.
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4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишак баул и в родной вонючий кишлак. Беги пока тебя не убили. А это скоро начнется. Мы вам скотам напомним 90е.
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3 час.
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