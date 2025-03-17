Собственный ПК-процессор Huawei Kirin X90 скоро увидит свет

Чип планируют выпустить уже в этом квартале — то есть до конца июня 2025 года. Пока точные характеристики не раскрыты, но эксперты считают, что Kirin X90 может конкурировать с другими ARM-процессорами, например, от Apple или Qualcomm.
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