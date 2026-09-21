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Не только о футболе

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«Атлетико» — «Реал», бой Царукяна в UFC, КХЛ и волейбольный ЧЕ

«Атлетико» — «Реал», бой Царукяна в UFC, КХЛ и волейбольный ЧЕ

    Мощное 20 сентября: матчи «Локо», «СЮ» и «Магнитки», реванш Вана с Пантожей, «Ювентус» против «Аталанты», «Марсель» — «ПСЖ» и АПЛ! ✅ 👊 5:30: Арман Царукян — Маурисио Руффи, UFC 331 — победа Царукяна UFC 2026.

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