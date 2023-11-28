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125 лет К.С. Льюису, автору "Хроник Нарнии" и апологету христианства

125 лет К.С. Льюису, автору "Хроник Нарнии" и апологету христианства

29 ноября исполняется 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса, английского писателя, ученого и христианского публициста, автора «Хроник Нарнии», «Писем Баламута», «Расторжения брака» и многих других популярных произведений.

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