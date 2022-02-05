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Определились спарринг-партнеры «Тобола» на второй сбор в Турции

«Тобол» определился со спарринг-партнерами на второй сбор. Первым оппонентом «Тобола» станет российский клуб «Балтика» из Калининграда, игра состоится 7 февраля.

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