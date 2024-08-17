Минфин Германии намерен существенно сократить финансирование конфликта на Украине

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что Германия вынуждена ограничить военную помощь Украине, поскольку новых денежных средств в бюджете страны на эти цели на данный момент нет.
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