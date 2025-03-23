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Царьград

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Минобороны РФ: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 190 человек

Минобороны РФ: за сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 190 человек

Министерство обороны РФ сообщает о значительных потерях украинских войск на курском направлении: за последние сутки уничтожено более 190 военнослужащих, бронемашины, артиллерия и склады боеприпасов, а с начала боевых действий – свыше 69 510 человек и сотни единиц техники.

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