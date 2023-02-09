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Газзаев о Дзюбе и Смольникове: «Принесут огромную пользу «Локо». Станут мотиваторами»

Газзаев о Дзюбе и Смольникове: «Принесут огромную пользу «Локо». Станут мотиваторами»

Валерий Газзаев оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив». «Безусловно, и Дзюба, и Смольников наряду с Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.

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