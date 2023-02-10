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Наумов о цели на чемпионат четырех континентов: «В первую очередь – для опыта. У меня был перерыв, я не катался 7-8 месяцев, хотел заняться чем-нибудь другим»

Американский фигурист Максим Наумов прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате четырех континентов (8-е место).

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