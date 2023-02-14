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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы

Во вторник, 14 февраля, в матче второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы.

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