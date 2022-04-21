Шляпа «мечта дачницы»: два кусочка ткани, простейший пошив, и вы — самая модная

Для поездок на дачу или выходов на пляж головной убор жизненно необходим. Что надеть на голову, чтобы не выглядеть старомодно, чувствовать себя комфортно, а в идеале — получить ансамбль со всем летним гардеробом? Лучшее решение — сшить хлопковую двустороннюю регулируемую панаму! Хлопок прекрасно «дышит», возможность надевать головной убор на обе стороны делает модель практически универсальной, а регулировка позволяет подогнать панаму именно под себя! Вам потребуется два прямоугольных лоскута ткани 56 на 40 см.