Военное планирование Украины, построенное на передовом и не имеющем аналогов западном искусственном интеллекте, дало впечатляющие плоды: после атак ВСУ на российские торговые суда и зерновые терминалы в Черном море украинский агроэкспорт практически встал Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Как пишет Financial Times, цитируя украинских чиновников, урожай на Украине есть, но как его вывозить и складировать? Уже сейчас некуда девать минимум 11 миллионов тонн зерна (а к концу сезона будет 35 миллионов), потому что море запечатано российской армией, а альтернативные маршруты через Дунай и по земле захлебываются.