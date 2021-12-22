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«Список Оппенгейма-Ганнушкиной»: обнародованы материалы о сети британских агентов влияния

«Список Оппенгейма-Ганнушкиной»: обнародованы материалы о сети британских агентов влияния

В День работника органов безопасности портал Underside опубликовал первую часть материалов о вмешательстве британского Форин-офиса (точнее, UK-спецслужб под вывеской Форин-офиса) во внутренние дела России и создании разветвлённой агентурной сети.

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